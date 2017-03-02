Европарламент лишил Марин Ле Пен депутатской неприкосновенности

Депутаты Европарламента проголосовали за снятие депутатской неприкосновенности с лидера французского "Национального фронта" Марин Ле Пен в связи с обвинениями в пропаганде экстремизма и насилия.

Обвинения выдвинуты в связи с публикацией Ле Пен фотографий казней, осущественных экстремистами "Исламского государства" (ИГ), что открывает возможность для французских властей начать судебное преследование лидера Нацфронта, сообщило в четверг, 2 марта, агентство ТАСС.

За снятие иммунитета с Ле Пен, которая является депутатом Европарламента, проголосовали большинство депутатов.

Лидер Нацфронта опубликовала шокирующие кадры после того, как один из известных французских журналистов в декабре 2015 года провел параллель между ее партией и ИГ. Ле Пен в ответ разместила в Twitter снимки, на которых исламисты расправляются со своими узниками самым зверским образом, снабдив фото подписью: "Это ИГ. Не стоит путать с Национальным фронтом".

Теперь парламентарию может грозить тюремное заключение на срок до трех лет или штраф до 75 тыс. евро. Судебное разбирательство может продлиться более года, а с учетом апелляций – и дольше, так что само по себе оно не помешает Ле Пен принять участие в президентских выборах, первый тур которых состоится 23 апреля.

Сама Ле Пен считает выдвинутые против нее обвинения политическими. "Как европейский депутат я хотела показать жестокость ИГ и именно поэтому разместила эти фотографии в Twitter. Очевидно, что обвинения против меня являются политическими, - заявила Ле Пен. - Используют ли французские власти судебную систему для достижения политических целей? Это совершенно очевидно".

По словам вице-председателя партии "Национальный фронт" Флориана Филиппо, лишение Марин Ле Пен депутатской неприкосновенности в Европарламенте играет на руку экстремистским группировкам и всем тем, кто стремится "замолчать их преступления", а Европарламент тем самым "продемонстрировал свой истинный облик".

По последним опросам, лидирующим кандидатом на предстоящих президентских выборах во Франции является Ле Пен, за которой с минимальным отрывом идет лидер движения "На марше" Эмманюэль Макрон. Они имеют наибольший шанс на выход во второй тур выборов, который состоится 7 мая. По данным опросов, во втором туре должен победить Макрон, хотя отставание Ле Пен в последние недели сокращается.

Против Ле Пен также проводится расследование по обвинению в использовании фондов Европарламента для оплаты работы ее помощников во Франции.