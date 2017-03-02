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Экономист: зарплаты в Эстонии росли из-за дефицита рабочей силы   ({{commentsTotal}})

Зарплаты в Эстонии продолжают расти. Автор: AFP/Scanpix
Экономика
Экономика

Быстрый рост зарплат в Эстонии вызван нехваткой рабочих рук, считает экономист Swedbank Лийз Элмик.

Так она прокомментировала обнародованную в четверг, 2 марта, информацию о том, что по итогам 2016 года средняя брутто-зарплата выросла на 7,6% до 1146 евро в месяц.

"На повышение уровня зарплат повлиял также быстрый рост минимальной зарплаты и политические договорённости относительно зарплат учителей и медработников. Высокий уровень потребления позволяет предприятиям, ориентированным на внутренний рынок, повышать свои расходы на заработную плату. Различные премии и доплаты дополнительно повысили рост зарплат на 0,4 процентных пункта", - говорит эксперт.

"Быстрый рост зарплат положительно сказался на потреблении и накоплении домохозяйств. Розничная продажа выросла в прошлом году на 6%. Более всего увеличились продажи механических транспортных средств и различных промышленных товаров. Вклады домохозяйств за год увеличились почти на 8%", - отмечает Элмик.

"Средняя брутто-зарплата выросла во всех сферах деятельности. Как занятость, так и средняя зарплата в прошлом году быстро росли в сфере недвижимости, а также в сфере информации и связи. Причина, по-видимому, кроется в высокой активности рынка недвижимости и хороших экономических результатах в сфере инфотехнологий. Выше среднего был рост зарплат также в сельском хозяйстве, гостиничной сфере, в общественном питании, здравоохранении и образовании, где занятость менялась мало и даже сокращалась. Меньше всего повысились зарплаты в горной промышленности, что было вызвано низкой ценой на энергию в начале прошлого года", - считает экономист Swedbank.

"В долгосрочной перспективе безудержный рост зарплат опасен для экономики, поскольку это снижает способность предприятий продавать свою продукцию на внешних рынках, инвестировать или накапливать резервы на трудные времена. Слишком быстрый рост зарплат оказывает, видимо, наибольшее давление на промышленные предприятия, открытые для внешней конкуренции. Ежемесячный опрос Института конъюнктуры показывает, что сейчас промышленные предприятия чувствуют себя увереннее, чем прежде, и оценивают свою конкурентоспособность выше, чем за последние два-три года. Поскольку оборот предприятий, благодаря росту количества заказов и повышению цен, в этом году должен вырасти, рентабельность предприятий в 2017 году, по-видимому, улучшится", - предполагает эксперт.

По прогнозу Swedbank, рост средней брутто-зарплаты в этом году составит 5%.

"Рост реальной покупательной способности наёмных работников в этом году должен серьёзно затормозиться, поскольку рост зарплаты немного замедлится, а цены вырастут. По нашим прогнозам, нетто-зарплата, скорректированная с учётом цен, вырастет в этом году всего на 2% по сравнению с прошлогодним 7%-ным ростом. Рост потребления замедлится в меньшей мере, чем рост покупательной способности наёмных работников. Это связано с повышением социальных пособий", - резюмирует экономист Swedbank Лийз Элмик.

Редактор: Сергей Михайлов



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