Конгресс США расследует возможный сговор штаба Трампа с Москвой

Комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США принял решение расследовать обвинения в сговоре между избирательным штабом Дональда Трампа и российскими властями.

Об этом объявил конгрессмен от Демократической партии Адам Шифф, сообщила в четверг, 2 марта, Русская служба Би-би-си.

По словам председателя комитета республиканца Девина Нуньеса, расследование коснется "враждебных действий путинского режима на международной арене, его агрессии в киберпространстве и влиятельных международных пропагандистских кампаниях", а также возможного вмешательства России в американские выборы 2016 года.

Осенью прошлого года американские спецслужбы заявили, что Россия пыталась помочь Трампу выиграть в президентской гонке, дискредитируя кандидата от демократов Хиллари Клинтон и ее партию с помощью кибератак. Из-за этих обвинений предыдущая администрация США выслала из страны 35 российских дипломатов.

Российские власти отрицают, что пытались как-либо повлиять на результаты выборов в США.

Трамп также отрицает, что его соратники имеют связи с Москвой. Он обвинил СМИ в том, что публикации о связях его администрации с Россией мешают наладить отношения между двумя странами.

Ранее в отставку вынужден был уйти советник Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн, признавший, что он давал неполную информацию о своих контактах с российским послом Сергеем Кисляком в конце декабря прошлого года. В четверг стало известно, что генпрокурор США Джефф Сешнс также дважды беседовал с Кисляком, после чего лидер демократического меньшинства в Сенате Нэнси Пелози призвала к его отставке.