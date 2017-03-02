У столичных автобусов номер 12, 31, 60 и 65 появится новая остановка в Ласнамяэ

После запланированного на 30 марта открытия Ласнамяэского дома здоровья для удобства горожан рядом с пятиэтажным зданием появится и новая автобусная остановка.

Как подтвердили корреспонденту портала rus.err.ee в городском Департаменте транспорта, новая автобусная остановка будет называться "Линнамяэ теэ".

С 1 апреля на ней станут останавливаться городские автобусы номер 12, 31, 60 и 65.

У автобусов под номером 12, 60 и 65 она запланирована между остановками "Куристику" и "Ляэнемере теэ". То есть только по направлению движения из Ласнамяэ.

Автобус номер 31, напротив, будет останавливаться на ней на пути из центра города в Ласнамяэ.

Ласнамяэский дом здоровья находится по адресу Линнамяэ теэ 3.