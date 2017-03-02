Правительственная комиссия изучит реформу собственности

Правительство Эстонии на состоявшемся в четверг заседании приняло решение создать правительственную комиссию по реформе собственности для решения остающихся в связи с этой реформой вопросов.

По словам министра госуправления Михаила Корба, комиссия составит обзор действий по реформе собственности, предпринимавшихся до настоящего времени, проанализирует нерешенные вопросы и представит правительству свои предложения.

Комиссию возглавит министр госуправления, а его заместителем станет министр юстиции. В состав комиссии войдут министр культуры, представители других министерств и ведомств, а также ряда неправительственных организаций и нескольких парламентских комиссий.

Хотя реформа собственности в Эстонии в основном завершена и ее общие цели выполнены, этот процесс еще до конца не закончился. В сфере земельной реформы в небольших объемах продолжается приватизация и возврат земель, установление прав на застройку, муниципализация земли и ее передача в госсобственность. Общая площадь не затронутых реформой земель составляет 115 000 га, т. е. около 2,6% сухопутной территории Эстонии.

Возвращение противозаконно отчужденного имущества и выплаты компенсации за него по большей части окончены. К началу нынешнего года незавершенными оставались 220 имущественных дел.

Совокупная сумма по компенсационным выплатам составила около 540 млн евро, не выплаченными остаются еще примерно 800 000 евро.

Правительство рассчитывает, что доклад комиссии будет представлен к концу текущего года.

Премьер-министр Юри Ратас на пресс-конференции прямо не прокомментировал тему возмещения ущерба в рамках реформы собственности, отметив, что этим вопросом как раз и займется комиссия.

Одним из наиболее активных сторонников компенсации ущерба, причиненного в ходе реформы собственности, является центрист Хеймар Ленк, который называет эту реформу трагедией, сравнимой с депортациями.

По мнению Ленка, государство должно компенсировать расходы лицам, пострадавшим в ходе этой реформы, а премьер-министру и президенту следует принести за нее извинения.

В среду министр госуправления Михаил Корб отметил, что в госбюджете не предусмотрены средства на эти цели, а в Центристской партии идею Ленка не обсуждали. Социал-демократы и партия IRL, которые входят в правящую коалицию, выступили против этой идеи.