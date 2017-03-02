Минобороны РФ заявило о повторном взятии Пальмиры

Об этом доложил президенту России Владимиру Путину министр обороны Сергей Шойгу, сообщило в четверг, 2 марта, агентство ТАСС.

Боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) захватили Пальмиру в мае 2015 года. В конце марта 2016-го сирийские военные при поддержке российской авиации освободили город, но в декабре минувшего года Пальмира вновь оказалась в руках экстремистов после отступления правительственных сил. Армия и ополченцы перед своим отходом смогли эвакуировать 80% жителей.

В период своего господства (с мая 2015 года по март 2016 года) вандалы ИГ разрушили знаменитую Триумфальную арку с колоннадой — визитную карточку города, а также взорвали храм Баалшамина и святилище верховному семитскому божеству Бэлу.

Был разграблен национальный музей и пальмирский некрополь — башенные гробницы патрициев. Террористы учинили жестокую расправу над видным сирийским ученым Халедом аль-Асаадом. 82-летний археолог с мировым именем отказался показать боевикам тайники с артефактами.

20 января их руками был уничтожен еще один известный памятник древней Пальмиры — архитектурный комплекс тетрапилон, а также фасад древнеримского театра, построенного во II веке н.э. На его сцене состоялся 5 мая прошлого года концерт оркестра Мариинского театр под управлением Валерия Гергиева.