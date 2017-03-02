Министр обороны ФРГ: настало время для модернизации Бундесвера

По словам министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен, ФРГ будет увеличивать свои расходы на оборону на 8% в течение ближайших 10 лет, потому что настало время для модернизации немецкой армии.

Об этом глава немецкого военного ведомства сказала в четверг корреспонденту "Актуальной камеры" во время посещения авиабазы в Эмари.

Урсула фон дер Ляйен посетила авиабазу в рамках своего визита в Эстонию. В Эмари она ознакомилась с работой группы быстрого реагирования НАТО, состоящей из двух немецких истребителей Eurofighter, а также осмотрела со своим эстонским коллегой Маргусом Цахкной содержимое кабины боевого самолета.

Отвечая на вопрос "АК" о позиции Германии в связи с планируемым повышением оборонных расходов до 2% ВВП, фон дер Ляйен отметила, что толчком для этого стали действия России.

"В начале этого тысячелетия мы сконцентрировались на зарубежных миссиях. Ключевым словом стал Афганистан. В 2014 году альянс НАТО должен был признать, что после того как Россия подвинула насильственным образом границу в Европе и неуважительно отнеслась к независимости Украины, государственная и коллективная оборона как второй оплот НАТО являются очень важными", - сказала она.

Министр обороны ФРГ добавила, что пришло время заполнить пустоты Бундесвера, то есть модернизировать немецкую армию, а Бундестаг одобрил постепенное повышение оборонных расходов на 8% в течение следующих десяти лет.

"Это невозможно сделать за 1 раз. Надо делать это постепенно. Мне было приятно услышать, как вчера министр иностранных дел заявил, что 8% дополнительных инвестиций в прошлом году для Бундесвера — это правильный шаг. Так что Германия движется в правильном направлении, и это движение следует продолжить", - сказала фон дер Ляйен.

Помимо авиабазы в Эмари, глава немецкого военного ведомства посетит военнослужащих ФРГ в Литве, где они базируются с февраля этого года и на данный момент являются основой контингента НАТО в странах Балтии.