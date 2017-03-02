Актуальная камера 02.03.2017 (18:00)

Преподавание русского языка детям-билингвам может стать проблемой в эстонской школе
Все чаще родители детей с родным русским языком выбирают для своих детей школу с эстонским языком обучения, отмечают в Министерстве образования. В таком случае проблем с изучением госязыка вроде нет, однако трудности могут появиться с освоением русского языка, который в эстонских школах преподают как второй иностранный.
Директор Таллиннской Паэской гимназии Изабелла Рийтсаар уверена, что двуязычие делает жизнь человека легче, однако проблемы с изучением языка, с которыми школы в Эстонии борются десять лет, вероятно будут еще 20 лет.
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