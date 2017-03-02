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Глава МИД Германии: безопасность Эстонии - это и безопасность моей страны ({{commentsTotal}})

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Евгения Волохонская, ETV+

В Германии понимают, что то, что угрожает безопасности Эстонии, в конечном счете угрожает и безопасности Германии, поэтому эти страны должны выступать единым фронтом, заявил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль, на днях посетивший Эстонию, в интервью Эстонскому национальному телерадиовещанию (ERR).

Предлагаем вам интервью с министром в полном объеме:

Перед Европейским союзом стоит множество трудных задач - Брексит, кризис, касающийся беженцев, напряжение между Евросоюзом и Россией, а также политический успех партий, которые выступают против объединенной Европы. Какую роль в Евросоюзе должна играть Германия, и как вы видите будущее Европы накануне шестидесятого юбилея Римских договоров?

Министр: В первую очередь нам необходимо вспомнить, почему объединенная Европа вообще существует. Европейский союз был образован для того, чтобы обеспечить мир и процветание. И сегодня мы видим, что там, куда не простираются миротворческие усилия европейских стран, нет ни мира, ни стабильности.

Мы не должны забывать, что с исторической точки зрения мир на большей части Европейского континента не является чем-то само собой разумеющимся. Мир и процветание появились не сами собой, ради этого упорно трудились наши родители и их родители. И я считаю, что в постоянно меняющемся мире, где Китай приобретает все большее значение, Азия, Латинская Америка и Африка растут и развиваются, а Европа теряет численное преимущество, наш голос будет услышан только в том случае, если мы будем говорить сообща. Наши дети и внуки будут жить в мире, где важно чувствовать свою причастность к объединенной Европе. И тогда они будут услышаны.

Если мы будем идти по одиночке, то даже голос достаточно сильной Германия не будет услышан. Мы не должны забывать, что мы, как европейцы, имеем обязательства перед гражданами наших стран, и что мы говорим от их имени. И Германия сделает все от нее зависящее, чтобы удержать Евросоюз от распада. Мы очень рады, что в лице Эстонии у нас есть друг, который разделяет наши ценности и как страна Северной Европы тесно с нами сотрудничает. Это тоже не является само собой разумеющимся. В истории наших стран были не только хорошие времена. Поэтому мы очень благодарны за дружбу и открытость, которые Эстония демонстрирует в адрес Германии.

Как вы относитесь к идее Европы, которая движется с двумя разными скоростями?

Министр: Европа и так движется с разными скоростями. Часть Европейских стран объединена валютным союзом, а часть - нет. Часть Европы имеет договор об общих внешних границах - Шенгенский договор, другие страны Европы не входят в Шенгенскую зону. Суть в том, что мы уже движемся с разными скоростями, но нужно следить за тем, чтобы эти скорости не оказались несовместимыми. Чтобы, так сказать, отдельные страны не стали необратимо отставать, мы не можем допустить, чтобы Европа раскололась.

Нужно следить за тем, чтобы мы все двигались в одном направлении, и Германия в любом случае будет делать для этого все необходимое.

Сегодня мы можем отчетливо наблюдать, как правые популисты завоевывают все большее влияние в Европе, мы наблюдаем этот процесс в Нидерландах, во Франции, в Эстонии и также в Германии. Должна ли каждая страна самостоятельно решать данную проблему или существует общее европейское решение?

Министр: Конечно, каждая страна должна заниматься этой проблемой. Нельзя сказать, это не моя забота, пускай этим занимается Евросоюз. Но есть кое-что, чем мы должны заниматься сообща. Вашей страны это напрямую не касается. В вашей стране проевропейские настроения так сильны, что у вас такие истории не рассказывают. А вот в моей стране долгое время ходили истории о Евросоюзе, которые не соответствуют действительности. Например, долгое время считалось, что Германия вкладывает больше средств в Евросоюз, чем получает обратно. Это не так. Это отчасти правда, если смотреть на налоги, которые мы платим. Поскольку Германия является экономически развитой страной, мы помогаем более слабым странам.

Но нельзя забывать о том, что промышленность нашей страны ориентирована на экспорт. Только если другие страны будут в благоприятном экономическом положении, они смогут покупать наши машины, технику и электронику. Благодаря этому Германия имеет столько рабочих мест. Мы, можно сказать, находимся в выигрыше благодаря Евросоюзу.

Долгое время считалось, что Германия несет на своих плечах наибольшее финансовое бремя. Но и это не совсем так. Мы, наоборот, выигрываем от нахождения в Евросоюзе. Поэтому мы должны говорить о том, что европейские страны взаимно помогают друг другу.

И мы должны следить за тем, чтобы те, кто выступает за объединенную Европу не зацикливались на узконациональных интересах. Потому что этим пользуются вполне определенные политические силы. И чем больше мы можем показать, что объединенная Европа ведет к миру, стабильности, безопасности и процветанию, тем легче нам будет убедить в этом жителей европейских стран.

Пока в некоторых частях Европы 40% молодых людей не имеют работы, мы не сможем их убедить, что Евросоюз - это что-то хорошее. Когда я был молодым человеком, то объединенная Европа символизировала надежду и это было прекрасно! В некоторых странах Европы сегодня безработица настолько высока, что молодежь не хочет иметь с Евросоюзом ничего общего. Эту ситуацию необходимо менять.

Если уже мы заговорили о Германии, то что можно противопоставить риторике АДГ - праворадикальной популистской партии “Альтернатива для Германии”? На сегодняшний день ситуация такова, что они окажутся в Бундестаге.

Министр: Судя по последним опросам их популярность снижается, так что - посмотрим. Во-первых, стоит перестать постоянно обсуждать АДГ.

Смотрите, 90% жителей Германии работают, в свободное время занимаются благотворительной деятельностью, спортом, помогают пожарным на добровольных началах. Перед сном читают своим детям сказки. И именно об этих 90% и надо говорить. Иногда мы обращаем слишком много внимания на те 10%, и слишком мало внимания уделяем тем 90%, которые прилежно трудятся на благо страны.

Я считаю, что мы должны заботится именно о них, показать им, что политики существуют для того, чтобы улучшить их жизнь, сделать страну сильнее, и мирно сосуществовать с соседями, и тогда правые популисты не будут иметь столько шансов на успех.

Я хочу вернуться к тому, что уже говорил - мы должны противостоять пропаганде, что объединенная Европа якобы вредит отдельным ее странам, и что по отдельности было бы лучше. Если в Германии сделать так, как хотят правые популисты, то это будет стоить нам миллионов рабочих мест. Каждая инвестиция в стабильность Европы приносит нам рабочие места. Я повторюсь, только богатые соседи смогут покупать немецкие автомобили. И если будет много безработных, и Евросоюз распадется, это будет иметь негативные последствия и для экономики Германии.

60% своих товаров Германия экспортирует в страны Евросоюза, а не в Китай или США. Поэтому я считаю необходимым продемонстрировать насколько важен Европейский союз. И только если мы будем держаться вместе, то сможем гарантировать, что в Европе будет мир и процветание. У нас непростые соседи, которые должны видеть, что мы в Европе держимся вместе. И безопасность Эстонии - это и наша собственная безопасность. Мы в Германии понимаем, что то, что угрожает безопасности Эстонии в конечном счете угрожает и безопасности Германии. Поэтому мы выступаем единым фронтом.

Если мы заговорили о соседях, что является основным условием улучшения отношений с Россией, и какое влияние это может оказать на Эстонию?

Министр: Мы находимся в сложном положении. Российское правительство со своей интервенцией и военной агрессией по отношению к Украине, впервые после 1975 года, когда был принят заключительный акт Хельсинкских соглашений, когда мы в Европе согласились уважать границы соседних государств и не применять военную силу. И впервые с 1975 года, вторгшись и аннексировав Крым, и применив военную силу на востоке Украины, Россия нарушила эти соглашения. Это серьезные нарушения международного права, поэтому существуют санкции, поэтому Германия и Франция от лица Европы пытаются наладить отношения между Россией и Украиной при помощи Минских соглашений. К сожалению, это все продвигается крайне медленно. Но пока не будет решен этот вопрос, о нормализации отношений с Россией речи быть не может.

С другой стороны, вы лучше нас понимаете, что Россия - огромная страна, с которой необходимо поддерживать отношения. И мы в Германии, с одной стороны, хотим дать понять, что военная интервенция такого рода совершенно неприемлема, и целостность Украины должна быть восстановлена. Но с другой стороны, мы хотим найти возможность для диалога с Российской Федерацией. Мы не выбираем соседей, это непростая страна, она велика и могущественна, и мы постоянно пытаемся найти общий язык с российским правительством и Российской Федерацией. И то и другое очень важно.

А что вы думаете по поводу отношений с США, каким образом они могут измениться?

Министр: Я бы сказал, что хотелось бы надеяться, что они не изменятся. Традиционно у нас с США хорошие отношения. Мне больше повезло, чем людям из Восточной Европы или Северо-Восточной Европы. Я вырос в свободной стране под защитой США. Если бы США тогда не взяли на себя гарантии безопасности Западной Германии, кто знает, что бы с нами было. В том смысле, что я знаю, как важны для нас отношения с Соединенными Штатами.

С другой стороны, мы наблюдаем с большой озабоченностью за изменениями в политике США. Я рад тому, что США признают важность НАТО, сначала это было не так однозначно. Но я чрезвычайно озабочен тем, что они не воспринимают Европу всерьез. Они ведут диалог с Германией, но мы говорим им, что Европа не ограничивается одной Германией. Европа состоит из больших и малых стран. И именно все вместе мы являемся Европейским союзом. И у нас больше малых стран участниц, чем больших. И мы не хотим раскола Евросоюза по вине США. Поэтому мы стараемся донести до американского правительства, что мы в Европе едины, и что нас нужно воспринимать всерьез.

Мы также озабочены тем, что касается международной торговли. Таможенные пошлины, изоляционизм не приносят странам выгоду, а только делают их беднее. И в этом вопросе у нас с Эстонией общая позиция. Мы являемся сторонниками свободной международной торговли.

Как вы видите будущее развитие отношений между Германией и Эстонией в политическом и экономическом плане?

Министр: Наши страны являются добрыми друзьями. В мире мало стран, которые имеют такие тесные и дружественные отношения, как Эстония и Германия. Экономические отношения великолепны, так же как и политические. Я бы хотел повторить, что безопасность Эстонии - это и наша безопасность в том числе. Мы поддерживаем друг друга. Мы имеем близкие, почти идентичные понятия о ценностях, которые представляет Евросоюз.

Эстония - это североевропейская страна, которая имеет много общего со скандинавскими странами. Мы традиционно имеем много общих ценностей со Скандинавией. И благодаря этому мы так тесно и продуктивно сотрудничаем.

И последний вопрос. В совместном заявлении наших министров иностранных дел от 17 апреля 2015 года об усилении совместной деятельности, речь шла в частности об укреплении и развитии независимых СМИ и гражданского общества в Эстонии. В чем, по вашему мнению, были достигнуты успехи, и в чем вы видите дальнейшие возможности для совместной работы?

Министр: Я полагаю, что этот вопрос в Европе будет становиться все более важным. Мы обеспечиваем возможность получения независимой информации. В наше время люди имеют доступ к большому количеству информации, но является ли она достоверной? Как ее классифицировать? Является ли она правдивой или это все выдумки? Часто это бывает сложно понять. Поэтому независимые источники информации всегда были важны, но в наше время важнее, чем когда бы то ни было.

Это означает совместную работу в обучении журналистов, финансирование, которое обеспечивает независимость, открытое гражданское общество - все это надо развивать и дальше. Эти вопросы были предметом тогдашнего заявления и многое из перечисленного мы уже воплощаем в жизнь, но нам есть еще к чему стремиться.

Люди, живущие в просвещенном демократическом обществе должны иметь возможность самостоятельно формировать свое мнение, а также они должны иметь возможность давать оценку различной информации, которую они получают. Иметь возможность, самим решить, правда ли то, о чем идет речь, или это выдумки. И здесь средства информации крайне важны. И я считаю, что в этом вопросе наше сотрудничество особенно важно.

Редактор: Екатерина Таклая

зигмар габриэль


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