Таллиннское телевидение может построить новую телестудию в обновленном Горхолле

Руководство Таллиннского телевидения рассматривает возможность переезда в новую студию, которая в одном из вариантов может разместиться в столичном Горхолле после его ремонта, хотя правительство пока не обсуждало вопрос о будущих арендаторах, а оппозиция считает, что в Таллиннском телевидении в его нынешнем виде вообще нет необходимости.

Теснота новостной студии Таллиннского телевидения вынуждает его руководство думать о переезде в более просторные помещения, сообщила в четверг "Актуальная камера".

"У нас еще нет никаких подсчетов. Вчера я вскользь упомянул эту идею в Таллиннской комиссии по делам культуры. Ее очень хорошо восприняли. Один из членов комиссии Меэлис Пай напомнил, что некогда и сам предлагал такую же идею. Так что это не моя личная затея", - прокомментировал член правления Таллиннского ТВ Рево Раудъярв возможность строительство новой телестудии в Горхолле.

"Я думаю, что налогоплательщик даже выиграет, если переезд состоится. Если сегодня за аренду помещений в торговом центре Solaris мы платим 12 тыс. евро в месяц, то за те же деньги, я считаю, в Горхолле мы получим помещения большей площади", - пояснил он.

Реконструкция Горхолла финансируется как из городского, так и государственного бюджета, причем государство выделит на это 40 млн евро.

По мнению депутата Рийгикогу Кристена Михала (Партия реформ), Таллиннское телевидение занимается пропагандой Центристской партии за счет налогоплательщиков, и в нем нет никакой нужды.

"Речь идет о получении выгод одной партией путем этой пропаганды. Ведь всем понятно, что Таллиннское телевидение, вся это пропаганда, крутится возле Центристской партии. Поэтому позиция могла бы быть единой: в таком виде муниципальному телеканалу нет смысла конкурировать с Эстонским телерадиовещанием и частными каналами. Заявление о том, что канал собирается активно продавать рекламу и переезжать в более просторные помещения — это не то, что необходимо Таллинну и налогоплательщику", - сказал Михал.

Между тем в правительстве, которое с конца прошлого года возглавляют центристы, выделение средств на обновление муниципального телевидения пока не обсуждалось. "Если вы спросите — обсуждал ли кабинет министров, кто станет будущими арендаторами помещений Горхолла, то мы эту тему не поднимали. Говорили только о том, чтобы в этом районе появился конференц-центр, который бы имел преимущество перед конкурентами", - сказал премьер-министр Юри Ратас.

Тем не менее, если муниципальный телеканал все-таки соберется переезжать в обновленный Горхолл, то из-за специфики телевидения вносить изменения в план застройки необходимо уже на стадии проектирования здания.