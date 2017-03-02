Борьбу за пост худрука Русского театра пока ведут два кандидата

По состоянию на 2 марта заявки для участие в конкурсе на замещение должности художественного руководителя Русского театра подали два кандидата.

Об этом сообщила информационная программа "Эхо Дня", выходящая на волне "Радио 4", отметив, что в ближайшие дни к ним, видимо, прибавится как минимум еще одно заявление - от нынешнего худрука театра Игоря Лысова.

Итоги конкурса и имена претендентов будут озвучены лишь после того, как совет театра выберет самого достойного из кандидатов. А пока прием ходатайств об участии в конкурсе, который официально должен завершиться 10 марта, продолжается.

"Поскольку заявки в закрытых конвертах, то до 10 марта никто ничего не знает. Каковы шансы Лысова? Не знаю. Это зависит от того, кто будут его конкурентами", - прокомментировал председатель совета Русского театра Яак Аллик.

Директор Русского театра Тыну Ленсмент и вовсе признался, что заявленный ранее срок завершения конкурса на место нового худрука может быть продлен, поскольку заявления от претендентов принимаются и в письменном виде.

"Из России, например, конверты с ходатайствами могут идти долго. А по условиям конкурса ходатайство считается поданным в тот день, который указан на штемпеле. Поэтому, думаю, что подождать придется как минимум полторы недели", - пояснил Ленсмент.