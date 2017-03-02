Рийгикогу собирается узаконить роботов-курьеров

Эстонский парламент собирается узаконить перемещение роботов-курьеров по дорогам страны по примеру США, где этот вопрос был решен на минувшей неделе.

По словам основателя и руководителя фирмы-разработчика Starship Technologies Ахти Хейнла, роботы которого сейчас испытываются в Мустамяэ, эти машины самостоятельны примерно на 80-90%.

"Грубо говоря, примерно на 80-90% они ездят самостоятельно. Мы и не планировали создавать робота, автономного на 100%. Нас удовлетворяет то, что время от времени роботом может управлять оператор", - сказал Хейнла в четверг в интервью "Актуальной камере".

По его словам, оператор управляет роботом в основном при пересечении дороги. При этом специалист может одновременно управлять пятью машинами. "Мы планируем увеличить это число до десяти, двадцати, ста", - сказал Хейнла.

При разработке изменений в Законе о дорожном движении необходимо учитывать, что речь идет об устройстве, подобного которому на дорогах еще не было.

"Он действительно не может быть приравнен ни к одному другому самодвижущемуся механизму. Есть еще очень много других новых машин, которые входят в категории, уже имеющиеся в Законе о транспорте, но робот-курьер — это что-то новое", - сказал профессор института права ТТУ Танель Керикмяэ.

По его мнению, для робота-курьера нужно создать отдельное понятие в законе. "Важное отличие — отсутствие водителя. При этом отличается он и от самодвижущихся машин или других машин, которые могут двигаться самостоятельно, так как в этом роботе нет человека", - пояснил профессор.

Как в Европе, так и в США роботы компании Starship уже курсируют по городу и зарабатывают деньги. Интерес к ним очень велик. "Нас зовут примерно 500 раз в год на разные мероприятия, чтобы выступить и показать наших роботов, поэтому мы не успеваем везде показаться. Наши роботы, их фотографии и интервью, уже были в журнале Wall Street Journal, газете New York Times, на Би-би-си, в разных местах", - сказал Хейнла.