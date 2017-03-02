Клиенты частных логопедов не могут получить налоговый вычет при подаче декларации

Клиенты частных логопедов жалуются на то, что при подаче налоговой декларации они не могут получить возврат подоходного налога с потраченных на визиты средств. При этом в Налогово-таможенном департаменте винят самих логопедов, которые не регистрируют свое предприятие в системе, и советуют клиентам проверять наличие такой регистрации.

Как в системе здравоохранения, так и в образовательных учреждениях Эстонии уже многие годы ощущается нехватка логопедов. Это вынуждает многих жителей страны обращаться за помощью к специалистам, работающим на частном рынке, но при этом могут возникнуть проблемы с вычетом расходов из налоговой декларации, сообщила в четверг "Актуальная камера".

"К сожалению, не все желающие могут получить помощь в медицинской системе и вынуждены использовать частные услуги. Есть и региональные различия, поскольку не вся территория Эстонии покрыта логопедическими услугами, не говоря о клинической логопедии", - сказала клинический логопед из Клиники Тартуского университета Анне Урико.

При этом не все частные логопеды регистрируют в государственной инфосистеме свои предприятия как осуществляющие образовательную деятельность, поэтому их клиенты не могут получить вычет из подоходного налога, предусмотренный при оплате образовательных услуг.

"Если данные о предприятии есть в образовательной инфосистеме и у него имеются все разрешения, то это учреждение обязано передать в Налогово-таможенный департамент соответствующую информацию, которую мы вносим в предварительно заполненные налоговые декларации. Если же кто-то сходил на прием к логопеду и данные не отображаются в декларации, то эта услуга не подпадает под налоговую скидку", - пояснил ведущий специалист отдела обслуживания Налогово-таможенного департамента Ханнес Удде.

По его словам, регистрацию в инфосистеме конкретного предприятия как оказывающего образовательные услуги легко проверить на сайте ehis.ee.