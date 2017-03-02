В музее KUMU открылась выставка "неофициального" советского искусства

В художественном музее KUMU в Таллинне открылась выставка "Симметричные миры — отраженные симметрии", в которой представлено т. н. "неофициальное" искусство Советского Союза.

О необычной выставке рассказала в четверг "Актуальная камера".

Московские и таллиннские послевоенные художники Юрий Соболев, Юло Соостер и другие творили и даже публиковали свои работы в журналах, несмотря на цензуру. Искусство той эпохи вышло за рамки привычного понимания.

"Уходит иерархия изображения, изображение становился контекстуальным, происходит такой единый гипертекст, есть и графика, и реклама, и технические чертежи, и какие-то фотографии. Все это уравнивается в своих правах", - сказала московский куратор выставки Анна Романова.

Выставка является продолжением экспозиции Московского музея современного искусства, посвященной творчеству Юрия Соболева.

"Я была три года назад в Москве на открытии выставки Юрия Соболева и сразу поняла, что выставка должна продолжиться подобно художественному мосту Таллинн-Москва, который был создан 50 лет назад Соостером и Соболевым, и что часть этой выставки надо принести в Эстонию", - сказала куратор музея KUMU Эха Комиссаров.

Московский музей современного искусства и KUMU настроены на развитие сотрудничества. "На самом деле это наш первый опыт сотрудничества с музеем KUMU, и я бы очень хотел его продолжить. Очень надеюсь, что это только начало. Корни растут скорее от выставки Юрия Соболева, которую наш музей организовал в 2014 году в Москве", - сказал замдиректора московского музея Алексей Новоселов.

На экспозиции будет представлен и первый полиэкран Юрия Соболева, то есть композиция из нескольких изображений, воспроизведенных через проекторы. Экспозиция будет открыта до 11 июня.