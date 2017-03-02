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Женская сборная Эстонии заняла 14-е место на ЧМ по лыжным видам спорта в Лахти ({{commentsTotal}})

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Игорь Савельев

На чемпионате мира по лыжным видам спорта в Финляндии в четверг состоялась женская эстафетная гонка, в которой юбилейную сотую медаль для своей страны на чемпионатах мира завоевала сборная Норвегии, а эстонская команда завершила гонку на 14-м месте.

Всего на старт женской классической эстафеты 4x5 км вышли 16 команд, сообщила в четверг "Актуальная камера".

Сборная Эстонии смогла собрать состав, пригласив в свои ряды опытную Татьяну Маннима, которая в выходные пробежала Тартуский лыжный марафон. Свой третий этап она прошла как настоящий лидер и позволила команде выполнить задачу-минимум, не оставшись на последнем месте.

"Лыжи были отличные! Для меня эта гонка... скажем так, после Тартуского марафона это был такой короткий старт. Чувство хорошее, мышцы только не очень хорошо работали, но я думаю, это была хорошая тренировка перед субботней тридцаткой", - сказала Маннима.

В итоге эстонская четверка смогла обойти команды Австралии и Украины, заняв итоговое 14-е место.

"Начало было неплохим, состояние мое было нормальным, но так как трасса была уже разбита и слишком мягкая, то вторую половину дистанции пришлось терпеть и стало тяжело", - сказала лыжница сборной Эстонии Анетте Веэрпалу.

Борьбу за призовые места с самого начали вели три скандинавские команды — Норвегия, Швеция и Финляндия. При этом только на втором этапе финки смогли ненадолго обойти норвежек. Однако бежавшая на третьем этапе опытная Астрид Якобсен вывела свою команду вперед и ушла в отрыв на 30 секунд. Таким образом, знаменитая Марит Бьорген бежала эстафету в гордом одиночестве. В итоге норвежки выиграли более минуты у ближайших соперниц из Швеции, и завоевали сотую медаль для своей страны в истории чемпионатов мира.

Для Майкен Касперсен-Фалла и Марит Бьорген эти золотые медали стали третьими в финском Лахти. "Конечно, это особенная медаль, как для всей нашей команды, так и для меня лично и моей карьеры тоже. Сегодня у меня не было сложной работы. Нужно было просто хорошо пройти дистанцию и быть первой на финише", - сказал Бьорген.

В пятницу в Лахти состоится мужская эстафета 4x10 км. Эстония выйдет на дистанцию под 14-м номером.

Редактор: Андрей Крашевский



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