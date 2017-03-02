По данным бельгийских СМИ, чиновники городской администрации Брюсселя наладили прибыльный бизнес, продавая возвращающимся из Сирии боевикам, проживавшим до этого в Европе, бельгийские паспорта по 15 тыс. евро за штуку.

Об этом сообщил в четверг телеканал VRT, передает ТАСС.

По его сведениям, полиция уже задержала двух служащих коммуны Брюссель-Капиталь, уличенных в изготовлении поддельных документов для возвращающихся джихадистов. По данным телеканала, расследование этого инцидента ведется с начала января.

По его информации, полиция обнаружила по меньшей мере семерых подозреваемых, у которых были изъяты изготовленные коррумпированными чиновниками документы. Телеканал отмечает, что все семь паспортов были сделаны в период с июня по ноябрь 2016 года, иными словами уже после организованных сторонниками террористической организации "Исламское государство" (ИГ) терактов в Брюсселе 22 марта 2016 года, которые унесли жизни 31 человека.

Документы оформлялись на зарегистрированных в национальном реестре королевства жителей Брюсселя, но с фотографиями и биометрическими данными возвращающихся боевиков. Таким образом, заподозрить мошенничество можно было только при сверке данных в паспорте с информационной базой национального реестра граждан Бельгии.

О задержанных чиновниках известно, что это двое мужчин марокканского происхождения с бельгийским гражданством, в возрасте 25 и 30 лет. Один из них на момент задержания уже был взят на учет полицией, после того, как его коллеги сообщили, что он отказался участвовать в минуте молчания по жертвам теракта в Брюсселе 22 марта. Он прямо объяснил сослуживцам причину отказа, смысл его высказывания заключался в том, что "Запад получил, что заслужил".

По оценкам МВД Бельгии, до 600 жителей королевства арабского происхождения принимали участие в боевых действиях в Сирии на стороне ИГ или террористической организации "Джебхат ан-Нусра". Часть из них и сейчас остаются в Сирии, часть пропали без вести, более 100 погибли, около 200 вернулись в Европу.