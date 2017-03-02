"Инсайт": жители Ласнамяэ протестуют - вместо долгожданной парковки хотят построить новый дом

Жители восьми домов на улицах Анни и Викерлазе в столичном районе Ласнамяэ почувствовали себя обманутыми: вместо строительства парковочного комплекса рядом с их домами теперь хотят возвести новое жилье и торговый центр.

Об этом в четверг, 2 марта, сообщила передача "Инсайт", выходящая в эфире телеканала ETV+, отметив, что речь идет об участке недвижимости по адресу Анни,16.

Как выяснил репортер Илья Дочар, еще в 2010 году власти Таллинна планировали построить на указанном участке земли парковочный дом, но потом объект был продан фирме Brem.

"Тут не хватает 475 парковочных мест. Это то, что мы требовали в своём обращении: построить парковочный дом, в котором было бы место для 475 машин от близлежащих домов. Эту цифру мы не просто так придумали, а предложили на основе исследования", - возмущается председатель квартирного товарищества по адресу Анни,14 Яан Вахар.

Сейчас он и другие жители ведут сбор подписей против детальной планировки, которую мэрия Таллинна обсуждала в конце прошлого года.

По новому плану, на этом участке должен быть построен 13-этажный жилой дом, а уже имеющиеся торговые площади будут расширены.

"Люди начали волноваться. Тогда Департамент планирования пригласил их посмотреть на эскиз. Все говорили “какой ещё торговый центр, какой ещё жилой дом", - комментирует Яан Вахар.

Предполагается, что для торгового центра будет создана подземная парковка на 648 парковочных мест, что почти в два раза больше требований нормы. Для жилой многоэтажки вместо 110 положенных мест запланировано 7. Кроме того, близлежащие дома лишатся части своих мест. Парковка у дома Викерлазе, 26 сократится на 20, а дом на Анни, 14 потеряет 15 мест.

Благодаря обращению квартирных товариществ на недостатки проекта обратили внимание и в районной управе. На вопрос, можно ли утверждать планировку в нынешнем виде, местные власти ответили, что нельзя.

"Парковочные зоны в действующей сейчас планировке были обозначены квартирными товариществами. Товарищества согласны с тем, что у них сейчас есть. Поэтому мы совершенно точно не считаем обоснованным менять число парковочных мест у квартирных товариществ. А уменьшение числа мест не может обсуждаться ни в коем случае", - сказала архитектор Ласнамяэ Лейли Мюйр.

Когда журналист обратился за пояснениями к застройщику, фирме BREM, ему ответили, что комментировать проект ещё рано. “Пока это только наша идея, а не окончательный план”, сообщили в фирме, посоветовав обратиться за комментариями через полгода.

Подробнее об этой запутанной истории смотрите в видеосюжете.