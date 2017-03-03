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Полиция Франции провела обыски у Франсуа Фийона ({{commentsTotal}})

Франсуа Фийон. Автор: Фото: AFP/Scanpix
За рубежом
За рубежом

Французская полиция обыскала дом кандидата в президенты Франции от правоцентристской партии "Республиканцы" Франсуа Фийона, сообщают французские СМИ.

Обыски, по данным СМИ, связаны с расследованием информации о том, что супруга президента Пенелоп Фийон в 2000-е годы работала его фиктивной помощницей, когда сам он был депутатом, передает Би-Би-Си.

В среду Фийон заявил, что ему пришла повестка в судебно-прокурорские органы на 15 марта. По информации французских СМИ, ему и его жене там могут предъявить официальные обвинения.

Фийон при этом заявил, что продолжит избирательную кампанию, несмотря на повестку и обвинения, выдвинутые против него. "Я не сдамся. Я не выйду из гонки. Я буду бороться до конца", – заявил он.

Прокуратура Франции расследует дело о выплатах семье Фийона. Изначально расследование касалось лишь выплат Пенелоп Фийон, но затем надзорные органы заинтересовались и платежам его детям.

Прокуратура Франции расследует дело о выплатах семье Фийона. Изначально расследование касалось лишь выплат Пенелоп Фийон, но затем надзорные органы заинтересовались и платежам его детям Мари и Шарлем.

Фийон отрицает свою вину. Однако в случае предъявления ему официальных обвинений он обещал покинуть президентскую гонку.

Скандал начался после публикации издания Canard Enchaine, которое предположило, что Фийон, будучи парламентарием в 2000-е годы, сделал супругу своей фиктивной помощницей в парламенте и выплатил ей сотни тысяч евро.

Пенелоп Фийон настаивает, что действительно работала в парламенте. Ее адвокат заявил, что она принесла документы, которые подтверждают это.

Платежи детям Фийон объясняет тем, что он оплачивал им конкретные юридические услуги. Но ни сын, ни дочь Фийона на тот момент еще не имели профессионального адвокатского статуса. Кроме того, они получали не гонорары, а зарплату по полной ставке.

Фийон до того, как произошел скандал, считался лидером президентской кампании. Однако опросы показывают, что сейчас он уступает своим главным соперникам – лидеру крайне правых Марин Ле Пен и левоцентристу Эммануэлю Макрону.

Редактор: Ирина Киреева



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