Дотация на школьный обед с 2018 года вырастет до одного евро

Размер государственной дотации на школьные обеды вырастет со следующего года с нынешних 78 центов до одного евро из расчета на одного ученика. Таким образом в год государство будет тратить на питание одного школьника 175 евро, передали утренние теленовости ETV+.

Соответствующий план поздно вечером в четверг утвердило правительство Эстонии. По оценке Министерства образования, повышение пособия поспособствует тому, что питание учащихся станет разнообразнее и качественнее. В текущем учебном году государство выделило на обеды учеников около 19 млн евро, с 1 января 2018 года эта сумма превысит уже 26 млн. С 2008 года дотации на питание школьников составляют в Эстонии 78 центов на человека. В министерстве считают, что эта ставка уже давно не отвечает потребностям полноценного и сбалансированного питания.