Керсти Сарапуу о разногласиях центристов: внутренние дела надо решать в партии

Напряжение между новым руководством Центристской партии и сторонниками Сависаара продолжается. Как сообщала "АК+", на прошлой неделе ряд членов фракции центристов устроил небольшую акцию протеста в Рийгикогу в поддержку Эдгара Сависаара. Сегодняшняя газета Postimees опубликовала статью с комментариями центристов.

Как сообщила депутат Рийгикогу Ольга Иванова "Актуальной камере+", голосование на Таллиннском совете, когда первым номером партии на предстоящих местных выборах по району Ласнамяэ назвали Михаила Кылварта, а за кандидатуру Эдгара Сависаара, отстраненного на время расследования уголовного дела от поста мэра, был только один голос, обострило отношения в партии между так называемым сависааровским крылом и остальными членами политической силы.

Шесть депутатов Рийгикогу от Центристской партии демонстративно покинули в прошлый четверг заседание, чтобы выразить протест против отстранения бывшего руководителя партии Эдгара Сависаара от работы и предвыборной кампании, пишет газета Postimees.

Во фракцию входит 27 членов партии.

Руководитель группы депутатов Рийгикогу Керсти Сарапуу не захотела говорить об акции протеста, сказав лишь, что внутренние дела партии нужно решать в самой партии.

Один из участников акции, член Рийгикогу Хеймар Ленк подтвердил, что протест был: "Мы решили, что если с создателем партии поступают так нагло, то будет некрасиво просто пройти мимо и забыть его больного на Хундисильма".

Кроме Ленка в акции приняли участие Оудекки Лооне, Ольга Иванова, Пеэтер Эрнитс, Маарика Туус-Лаул и Виктор Васильев, который заранее вежливо сообщил Сарапуу о планах компании.