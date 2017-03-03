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Сторонники Сависаара в центристской фракции организовали протест в Рийгикогу ({{commentsTotal}})

Хеймар Ленк Автор: Фото: Сийм Лыви/ERR
Эстония
Эстония

Напряжение между новым руководством Центристской партии и сторонниками Сависаара продолжается – на прошлой неделе шесть членов фракции центристов в поддержку Эдгара Сависаара устроили небольшую акцию протеста в Рийгикогу.

Шесть депутатов Рийгикогу от Центристской партии демонстративно покинули в прошлый четверг заседание, чтобы выразить протест против отстранения бывшего руководителя партии Эдгара Сависаара от работы и предвыборной кампании, пишет газета Postimees.

Во фракцию входит 27 членов партии.

На прошлой неделе Таллиннский совет Центристской партии назвал первым номером на предстоящих местных выборах по району Ласнамяэ вице-мэра Михаила Кылварта: депутат Рийгикогу Ольга Иванова предложила кандидатуру Эдгара Сависаара, отстраненного на время расследования уголовного дела от поста мэра, и единственная проголосовала за него.

Руководитель группы депутатов Рийгикогу Керсти Сарапуу не захотела говорить об акции протеста, сказав лишь, что внутренние дела партии нужно решать в самой партии.

Один из участников акции, член Рийгикогу Хеймар Ленк подтвердил, что протест был: "Мы решили, что если с создателем партии поступают так нагло, то будет некрасиво просто пройти мимо и забыть его больного на Хундисильма".

Кроме Ленка в акции приняли участие Оудекки Лооне, Ольга Иванова, Пеэтер Эрнитс, Маарика Туус-Лаул и Виктор Васильев, который заранее вежливо сообщил Сарапуу о планах компании.

Редактор: Ирина Киреева



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