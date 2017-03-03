Правительство допоздна работало ради выполнения 100-дневного плана

В пятницу правительству Эстонии, которое вступило в должность 23 ноября, исполняется сто дней. Из 88 поставленных целей кабинет достиг 70, частично выполнены семь и с опозданием – 11 задач.

Начавшееся в четверг во второй половине дня кабинетное совещание правительства завершилось только под утро пятницы. Министры подводили итоги первых ста дней работы. В сообщении пресс-службы правительства, которое было разослано в 3: 57, значится: "В правительстенном 100-дневном плане было 88 задач, из которых выполнено 70, частично выполнены семь и с опозданием – 11 задач".

В числе приоритетов новой коалиции, которую сформировали Центристская партия, соцдемы и отечественнкии, было заявлено укрепление безопасности, стимулирование экономического роста, уменьшение социального неравенства и решение демографических проблем. Парламентская оппозиция в то же время считает, что новое правительство не в состоянии принимать серьезные решения. Звучит критика и со стороны экспертов. В первую очередь в адрес налоговой политики кабинета, отметили теленовости ETV+.

В пятницу в полдень состоится пресс-конференция правительства Юри Ратаса, посвященная первым ста дням деятельности правительства.