Генпрокурор США взял самоотвод по делам о связях кампании Трампа с РФ

"Я беру самоотвод по делам, связанным с избирательной кампанией Трампа", – цитирует Сешнса dw.com. При этом он указал, что никогда не проводил с россиянами встреч, связанных с избирательной кампанией.

Сешнс также пообещал разъяснить свои заявления, сделанные во время утверждения его кандидатуры на пост главы Минюста в сенате. Он указал, что тогда был задан вопрос о связях и обмене информацией представителей избирательного штаба Трампа с Москвой и что именно на этот вопрос он и ответил – а именно, что ему ничего об этом неизвестно.

Дональд Трамп заявил, что полностью доверяет Сешнсу – идею о самоотводе главы Минюста он не поддержал.

Ранее стало известно, что в прошлом году, будучи сенатором, Сешнс дважды встречался с послом России в Соединенных Штатах Сергеем Кисляком. По информации The Waschington Post, встречи состоялись в июле и сентябре 2016 года.