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Автором текста "Тотального диктанта-2017" стал Леонид Юзефович ({{commentsTotal}})

"Тотальный диктант-2016" в Таллинне прошел в ледовом холле "Тондираба". Автор: Фото: Ханна Самосон/ERR
Эстония
Эстония

Автором текста для "Тотального диктанта" стал известный российский писатель Леонид Юзефович, сообщили на пресс-конференции всемирной акции в Новосибирске.

"8 апреля сотни тысяч человек в 800 городах мира примут участие в акции популяризации грамотности "Тотальный диктант". Жители Таллинна смогут присоединиться к любителям русского языка и вместе написать диктант в ледовом холле "Тондираба". Регистрация на мероприятие откроется в конце марта", – сообщил вице-мэр Михаил Кылварт.

По словам директора фонда "Тотальный диктант" Ольги Ребковец, в этом году география проекта расширилась: диктант впервые напишут в Литве и Исландии, всего заявки на проведение мероприятия поступили из 72 стран.

Автор текста Леонид Юзефович – русский писатель, сценарист, историк, кандидат исторических наук, автор детективных и исторических романов. Каждая часть текста для диктанта – это небольшое эссе об одном из родных городов автора: Пермь, Улан-Удэ и Санкт-Петербург.

"Когда организаторы проекта предложили мне стать автором диктанта этого года, я размышлял недолго: было очень лестно, что моими предшественниками в этой роли были уважаемые и любимые мною авторы. И надо признаться: от мысли, что мой текст будут писать 200 000 человек, захватывает дух", – признался Леонид Юзефович.

Леонид Ярмольник, который в прошлом году был диктатором в Таллинне для более, чем 2500 участников, принимает участие в проекте уже в четвертый раз. В этом году его ждут любители русского языка в Страсбурге.

Регистрация на площадки проведения Тотального диктанта откроется 29 марта на сайте totaldict.ru. Традиционно центральной площадкой акции, где будет диктовать автор, станет Новосибирский государственный университет. Прямые трансляции с трех площадок разных часовых зон будут доступны на сайте проекта.

Редактор: Ирина Киреева



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