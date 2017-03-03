Объем промышленного производства в январе в годовом сравнении вырос на 7%

Промышленные предприятия Эстонии в январе 2017 года произвели на 7% больше продукции, чем в аналогичный период 2016 года: производство выросло в горнодобывающей и обрабатывающей промышленности, однако сократилось в сфере энергетики, сообщил Департамент статистики.

Две трети отраслей промышленности превысили в январе показатели января 2016 года. Прежде всего рост вызвало увеличение объема производства изделий из дерева, электроприборов и изделий из металла. Выпуск продукции увеличился также в производстве текстиля, моторных транспортных средств и строительных материалов.

Снизилось производство электроники, продуктов питания и мебели.

На внешних рынках в январе продали 69% продукции обрабатывающей промышленности. По сравнению с январем 2016 года продажа продукции на экспорт выросла на 14%, а на местном рынке – на 8%. В январе 2017 года было на два рабочих дня больше, чем в прошлом году.

По данным, скорректированным посезонно, в январе 2017 года промышленные предприятия произвели на 2% больше продукции, чем в предыдущем месяце.

По сравнению с январем 2016 года выпуск электроэнергии увеличился на 6%, а тепловой энергии был на 13% меньше.