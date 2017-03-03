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"Нескучный Weekend" на "Радио 4": чем заняться в выходные ({{commentsTotal}})

Рубрика "Нескучный Weekend" выходит на "Радио 4" по четвергам в 17:45. Автор: Фото: ERR
Разное
Разное

Ведущая рубрики "Нескучный Weekend" на "Радио 4" Ольга Григорьева представила подборку мероприятий, которые можно посетить в предстоящие выходные.

Пятница, 3 марта

В Таллинне стартует фестиваль современной русской культуры "ОПѢ FEST". Все мероприятия фестиваля объединяет тема города и городского пространства в современной культуре. В центре внимания – связанное с эстетикой урбанизма и повседневной жизнью города творчество современных художников, артистов и других деятелей искусства. Одно из первых мероприятий, открывающих фестиваль – выставка "Город и его художники". На выставке представлены работы Сергея Лима, Евы-Марии Мирзоевой, Софии Аронович и Анетты Кевиш. Выставка открыта с 1 по 12 марта в Русском музее (Пикк, 29а). Вход на все мероприятия свободный.

Информация на Facebook.

Большой сбор любителей зимнего купания и зимнего плавания – фестиваль Pirita Open 2017 состоится в эту пятницу уже в восьмой раз. Двухдневный фестиваль на этот раз проводится в центре города, в Адмиралтейском бассейне Таллиннского порта. В рамках фестиваля пройдет открытый чемпионат Эстонии, а также международные соревнования по зимнему плаванию. В соревнованиях участвует более 500 человек из Эстонии и зарубежных стран. Фестиваль начнется 3 марта в 15:00 в Адмиралтейском бассейне Таллиннского порта. Он продолжится всю субботу.

Больше информации здесь.

Мероприятия не Facebook.

Суббота, 4 марта

С субботы в замке Фалль (Кейла-Йоа) открыта выставка "Мода эпохи романтизма в замке Фалль", на которой будут представлены костюмы, аксессуары и живопись из коллекции знаменитого европейского историка моды и коллекционера Александра Васильева. Это первая выставка в Эстонии, полностью посвященная направлению неоготики в моде и искусстве XIX столетия. Выставка костюмов, аксессуаров и произведений искусства из коллекции Александра Васильева знакомит зрителя с модой эпохи романтизма. Экспозиция состоит из 25 костюмов. Помимо костюмов, на выставке будут представлены портреты, иллюстрирующие развитие европейской моды в эпоху романтизма, а также многочисленные аксессуары. Выставка "Мода эпохи романтизма в замке Фалль" открыта до 2 июня 2017 года.

Больше информации здесь.

Мероприятие на Facebook.

В субботу в Музее под открытым небом в Рокка-аль-Маре пройдет День кухни народа сету. Будет проведена лекция об особенностях кухни, после которой мастера научат готовить соленые грибы с луком и маслом, салат из редьки и постные блины. Лекция пройдет в амбаре на хуторе сету, обучение будет проводиться жилом доме. Радушные хозяйки ждут вас в Музее под открытым небом в Рокка-аль-Маре, в субботу, 4 марта в 13:00.

Мероприятие на Facebook.

Клуб Nordburg познакомит с таким спортивным направлением как исторический средневековый бой и приглашает на встречу, где можно будет узнать, что такое бугурты, где и когда в Таллинне можно увидеть средневековые бои вживую, где в Таллине можно научится сражаться на мечах. Члены клуба Nordburg с радостью ответят на вопросы, поделятся собственным опытом и впечатлениями. Главные спикеры встречи: Николай Быков, опытный боец и глава клуба Nordburg; Сергей Максименко, опытный международный судья по историческим средневековым боям. Встреча состоится в субботу, 4 марта, в 16:30 в баре Õlletorn. Вход для всех свободный.

Мероприятие на Facebook.

Воскресенье, 5 марта

Фестиваль современной русской культуры "ОПѢ FEST" приглашает на экскурсию, посвященную истории православного храма Александра Невского в непростое, но увлекательное время перемен. Последний российский император Николай II, первый президент Эстонской Республики Константин Пятс и ныне покойный Патриарх Московский и всея Руси Алексий II станут главными героями повествования. В хорошую погоду возможен просмотр панорамы Таллинна с колокольни храма. Гид: отец Сергий. Экскурсия пройдет на русском языке. Место встречи собор Св. Александра Невского, в воскресенье, 5 марта, в 14:00.

Мероприятие на Facebook.

Певица Слава даст в Таллинне концерт. Необыкновенный, и всегда узнаваемый голос, самобытный стиль общения со зрителями, новые песни и уже полюбившиеся хиты – все это в воскресенье, 5 марта, на сцене Центра русской культуры. Ее творчество в народе называют "грубой женской романтикой". Зрители ценят ее за прямоту и открытость, с которой она общается с ними, как с близкими друзьями. Она ничего не скрывает, как в текстах своих песен, так и в диалоге с публикой на своих концертах. За 15 лет творческих поисков ей есть что сказать зрителю. Центр русской культуры в воскресенье, 5 марта, 19:00.

Мероприятие на Facebook.

Рубрика "Нескучный Weekend" выходит на "Радио 4" по четвергам в 17:45.

Редактор: Ирина Киреева



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