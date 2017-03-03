Концерн BLRT Grupp отремонтировал свои причалы

В порту Vene-Balti, принадлежащем концерну BLRT Grupp, впервые произвели загрузку крупнотоннажного судна Sofia R дедвейтом 36000 тонн. Это стало возможным после того, как были отремонтированы причалы и углублена акватория возле них.

До этого порт мог принять суда, полная грузоподъемность которых составляла не более 20000 тонн. Обслуживание таких судов стало возможным после ремонта 6-го и 7-го причалов порта.

В ходе работ по реконструкции углубили акваторию с 8,5 метров до 10 метров и подчистили судоходный канал. Теперь в порту могут швартоваться суда с большей осадкой.

"Мы не только углубили дно акватории возле причалов, но фактически построили их заново, а также увеличили тыловую зону для обслуживания судов. До ремонта ширина причала составляла 20 метров, сегодня она увеличилась до 50 метров. Это дало оперирующим на причале компаниям важное преимущество - увеличилась скорость погрузки грузов. Теперь за сутки обрабатывается, например, до 1000 тонн металлолома больше", – сказал член правления BLRT Grupp Анатолий Онолов.

Работы по реконструкции причала длились полгода, генподрядчиком была компания Merko.