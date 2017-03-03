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Автобус Lux Express сломался на полпути из Курессааре в Таллинн ({{commentsTotal}})

Автобус Lux Express. Иллюстративная фотография.
Эстония
Эстония

Автобус Lux Express, выехавший в четверг в 10:40 из Курессааре в Таллинн и добравшийся до порта Куйвасту к 12 часам дня, на паром уже не заехал.

Водитель заявил, что автобус сломан и пассажиры были вынуждены отправиться на паром пешком, передает Postimees со ссылкой на Meie Maa. На пароме им удалось договориться с водителем автобуса фирмы RN Reisid OÜ, чтобы он подвез их до Таллинна.

По словам руководителя по продажам Lux Express Сандера Лыхмуса, пассажиров был готов взять автобус Sarbuss, который выехал из Курессааре в 12:10, а также автобус Lux Express, который выехал из Курессааре в 13:10. Он отметил, что всем пассажирам возместят полную стоимость билетов.

Редактор: Ирина Киреева



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