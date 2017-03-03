Синоптики: средняя мартовская температура будет в пределах нормы или выше

Синоптики прогнозируют, что в марте средняя температура воздуха будет приближенной к норме или выше. Погода будет переменчивой. Осадки также будут в пределах нормы и преимущественно в первой половине месяца.

Для марта норма среднего показателя температуры воздуха составляет от -2,2 до +0,2 градусов.

В начале месяца погоду будут определять циклоны, которые движутся с Атлантического океана на северо-восток, а позже – в направлении Западной Европы. Осадки будут в основном в виде дождя и мокрого снега.

Во всех трех декадах месяца возможны кратковременные похолодания. Также, с приходом более теплых и сухих воздушных масс температура воздуха иногда может подняться до +10 градусов.