Международные транспортные фирмы перестали заправляться в Эстонии

Новый акциз, введенный месяц назад, привел к резкому росту цен на топливо: в итоге международные транспортные предприятия вынуждены приспосабливаться к новой ситуации и вносить изменения в распорядок своей работы.

Владелец транспортного предприятия Lajos Эйнар Валлбаум заявляет, что международные фирмы больше не заправляются в Эстонии, сообщает газета Postimees со ссылкой на региональное издание Virumaa Teataja.

"Мы заправляемся в Латвии, Литве или России", – отметил Валлбаум, добавив, что если водителям все же приходится заправляться в Эстонии, то для потребителя цена неизбежно будет выше.

"Если поднимается цена на топливо, то растет цена на перевозки, если растет цена на перевозки, то растут цены на товары. Это замкнутый круг", – отметил он.