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Биткоин впервые стал дороже золота ({{commentsTotal}})

Bitcoin. Автор: Reuters/Scanpix
Экономика
Экономика

Котировки криптовалюты Bitcoin, придуманной в 2008 году, составили 1250 долларов, что позволило цифровой валюте впервые обойти по стоимости золото.

Золото уступило цифровой валюте, которая демонстрировала уверенный рост последние месяцы, а на днях наконец установила собственный рекорд стоимости.

По данным Bloomberg Markets, унция золота на торгах в четверг 2 марта котировалась в диапазоне 1235,65–1250 долларов. Кривые стоимости одного биткоина и унции драгоценного металла пересеклись на отметке 1238 долларов и стоимость биткоина пошла вверх до 1250 долларов. Золото торговалось около 1240 долларов, таким образом, отставая от криптовалюты на 10 долларов, передает "Коммерсант".

Редактор: Артур Тооман



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