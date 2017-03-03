На фестивале "Анимационная волна" можно будет создать собственный мультфильм

В рамках фестиваля "Анимационная волна" (Animalaine) c 4 по 5 марта дети, молодежь и семьи приглашаются в Детскую студию Кукольных фильмов (Nukufilmi Lastestuudio). Студия отмечает свое 15-летие, в честь чего организует мастер-классы, встречи с кинодеятелями и продемонстрирует созданные детьми фильмы.

На фестивале можно будет открыть для себя мир анимации через создание собственного мультфильма. В субботу будут проведены мастер-классы по 3D-моделированию, рисованной мультипликации и созданию кукол — все места на эти мероприятия уже заполнены.

В воскресенье, 5 марта, гостей также ждет разнообразная программа. В этот день регистрироваться не нужно, а участие — бесплатное.

"День начнется с мастерской, где дети старше четырех лет вместе со своими родителями смогут создать свой собственный короткий мультфильм", - сообщили организаторы.

В 12 часов двери студии откроются для всех, независимо от возраста. Можно будет поучаствовать в мастер-классах по рисованной, песочной и кукольной анимации, также будет возможность поучиться рисовать эскизы мультфильмов. Организаторы ждут участников начиная от дошкольников и до взрослых.

Режиссеры Ану-Лаура Туттельберг и Пеэтер Ритсо продемонстрируют свои мультфильмы, а также расскажут о своей деятельности. Также пройдет награждение участников конкурса на лучшую гиф-анимацию и можно будет просмотреть созданные детьми мультфильмы.

"На фестивале "Анимационная волна" мы хотим показать анимацию с другой стороны и с помощью участия в разнообразных мастерских сделать ее ближе для детей и молодежи", - отметил один из основателей студии Майт Лаас.

Подробную информацию можно найти на странице мероприятия.

MTÜ Nukufilmi Lastestuudio была создана в 2001 году с целью предложить детям возможность научиться искусству анимации.