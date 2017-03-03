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Февраль был на 2 градуса теплее обычного ({{commentsTotal}})

Читатели ERR сфотографировали первые подснежники. Автор: Катре Куллер/minupilt.err.ee
Разное
Разное

Средняя температура воздуха в феврале была -2,5, что на 2,0 градуса выше нормы, которая на основании многолетних наблюдений составляет -4,5 градуса.

Температурный максимум (+8,3) зарегистрировали 28 февраля в Выру, а минимум (-20,6) – 8 февраля в Выру.


В феврале выпало 30 мм осадков, что составляет 87% от нормы (долгие годы средний показатель составляет 35 мм).

Среднее количество солнечных часов в Эстонии в декабре составило 71 час, что равно 117% от нормы – 60 часов.

Редактор: Ирина Киреева



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