Февраль был на 2 градуса теплее обычного

Средняя температура воздуха в феврале была -2,5, что на 2,0 градуса выше нормы, которая на основании многолетних наблюдений составляет -4,5 градуса.

Температурный максимум (+8,3) зарегистрировали 28 февраля в Выру, а минимум (-20,6) – 8 февраля в Выру.



В феврале выпало 30 мм осадков, что составляет 87% от нормы (долгие годы средний показатель составляет 35 мм).

Среднее количество солнечных часов в Эстонии в декабре составило 71 час, что равно 117% от нормы – 60 часов.