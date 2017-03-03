В пятницу начинается чемпионат Эстонии по футболу

В пятницу, 3 марта, вечером будет дан старт новому чемпионату Эстонии по футболу в высшем дивизионе. Как и в прежние годы, в турнире примут участие 10 клубов.

Первый матч нового сезона пройдет в Тарту, где местная "Таммека" примет столичный "Инфонет". Последний минувшей осенью впервые в истории стал чемпионом страны. В этом году таллиннская команда надеется повторить свой успех, а также намерена преодолеть первый отборочный раунд Лиги чемпионов УЕФА.

Перед началом нового чемпионата "Инфонет" успел завоевать Суперкубок, со счетом 5:0 разгромив "Флору", но это вовсе не означает, что сегодня в Тарту команде будет легко, считает наставник столичных футболистов Александр Пуштов.

Остальные поединки первого тура состоятся завтра. Из них в центральном встретятся непримиримые соперники - таллиннские "Флора" и "Левадия". Эта встреча пройдет на стадионе "Спортлэнд Арена" и начнется в 16:00.

Оставшиеся встречи первого тура: "Вапрус" (Пярну) - "Нымме Калью" (Таллинн), "Пайде" - "Транс" (Нарва), "Тулевик" (Вильянди) - "Калев" (Силламяэ).