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В ежегодном европейском рейтинге DESI дигитальная среда Эстонии занимает девятое место ({{commentsTotal}})

Рейтинг Digital Economy and Society Index (DESI). Автор: ERR
Экономика
Экономика

Согласно опубликованному Еврокомиссией ежегодному рейтингу Digital Economy and Society Index (DESI), в ЕС дигитальная среда лучше всего развита в Дании, Финляндии и Швеции. Эстония попала в первую десятку, заняв девятую строчку рейтинга.

Еврокомиссия отметила, что страны, входящие в Европейский союз, продолжают развивать цифровое общество, хотя темп развития мог бы быть выше, а уровень развития в разных странах по-прежнему значительно различается.

«Со временем Европа становится более дигитально развитой, но некоторым странам следует прилагать для этого больше усилий. Для того, чтобы получать максимальную прибыль от дигитального единства, все члены союза должны увеличить объем инвестиций», - отметил еврокомиссар по вопросам единого цифрового рынка Андрус Ансип.

«Нам не нужна дигитальная Европа, развивающаяся на разных скоростях. Мы должны объединиться и стать лидером в мировой дигитальной среде», - добавил он.

В прошлом году в тройке лидеров также были Дания, Финляндия и Швеция. Позиция Эстонии за прошедший год тоже не изменилась — девятое место. В конце рейтинга находятся Греция, Болгария и Румыния.

Еврокомиссия оценивала разные области. По части цифровых государственных услуг Эстония занимает первое место. По активности использования интернета — шестое место. По параметру связи (параметр оценивает внедрение широкополосной инфраструктуры и ее качество), Эстония находится на 18 месте, а по интеграции цифровых технологий (цифровизация бизнеса и использование онлайновых каналов продаж) — 21 место.

Редактор: Дина Малова



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