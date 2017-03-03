В связи с весенним нерестом рыб вводится ряд запретов на рыбную ловлю

Ограничения введены с учетом предложений ихтиологов для защиты рыбных запасов. Наказание за их нарушение – штраф, не исключено также, что придется компенсировать нанесенный окружающей среде ущерб.

Запрет на ловлю щуки в море длится с 1 марта по 30 апреля, в Чудском, Теплом и Псковском озере – с 15 апреля по 15 мая, в озере Выртсъярв с 15 марта по 15 апреля, а в других внутренних водоемах с 15 марта по 10 мая.

Запрет на ловлю судака в Чудском, Теплом и Псковском озере длится с 5 мая по 10 июня, в море с 15 мая по 15 июля, в озере Выртсъярв с 15 мая по 15 июня, а в других внутренних водоемах с 15 апреля по 15 июня.

Ловля ряпушки запрещена в Чудском, Теплом и Псковском озере с 21 августа по 20 июня. В других внутренних водоемах запрещена ловля ряпушки в свободной от льда воде — с 1 мая по 1 июля и с 10 ноября по 30 декабря.

Ловля рыбца запрещена с 10 мая по 20 июня в реках Кунда, Селья, Лообу, Валгейыэ, Ягала, Пирита, Вяэна, Кейла, Вазалемма, Вихтерпалу, Казари, Паадремаа, Аудру, Пярну, Сауга и Рейу.

Ловля леща запрещена с 5 мая по 10 июня в Чудском, Теплом и Псковском озере (исключение – ловля на ручной удочкой и ручной удочкой), а также с 1 мая по 20 июня в других внутренних водоемах (исключение – ловля простой ручной удочкой, ручной удочкой и донкой). В озере Выртсъярв ловля леща не запрещена.

Ловля камбалы запрещена в Финском заливе с 15 февраля по 31 мая, а в других морских акваториях с 15 февраля по 15 мая.

Ловля линя запрещена в Чудском, Теплом и Псковском озере с 20 июня по 20 июля (кроме ловли простой ручной удочкой и ручной удочкой) и в других внутренних водоемах с 20 июня по 20 июля (кроме ловли простой ручной удочкой, ручной удочкой и донкой). В озерах Эндла и Синиярв любая ловля линя запрещена с 1 апреля по 20 июля.

Ловля лосося и морской форели запрещена в Финском заливе с 15 июня по 30 сентября на расстоянии больше 4 морских миль от базовой линии. В других морских акваториях ловля лосося и морской форели запрещена с 1 июня по 15 сентября на расстоянии больше 4 морских миль от базовой линии. Во внутренних водоемах ловля этих видов запрещена с 1 сентября по 30 ноября, за исключением рек Нарва, Селья, Ягала, Пирита, Вяэна, Пуртсе и Валгейыэ на основании рыболовной карты. Рыболовные карты на промысел этих видов не выдаются с 15 октября по 15 ноября, когда почти всюду кроме рек Нарва и Ягала действует полный запрет на ловлю.

Ловля речной миноги в реках запрещена с 1 марта по 30 июня. Ловля речной форели запрещена с 15 сентября по 31 января за исключением реки Нарвы.

Во всех водоемах запрещена ловля осетровых, хариуса, жереха и сома.