Плату за пользование автодорогами распространят на грузовики массой от 3,5 тонн

С 2018 года плату за пользование автодорогами начнут взимать с грузовых автомобилей массой от 3,5 тонн, а не от 12 тонн, как предполагалось первоначально.

Изменение планов связано с позицией Еврокомиссии, которую не убедили аргументы Министерства экономики Эстонии, сообщили в пятницу радионовости ERR.

Когда министерство экономики в декабре выступило с идеей взимать плату с грузовиков за пользование дорогами, речь шла об автомобилях массой от 12 тонн. Хотя Еврокомиссия придерживается мнения, что автомобили меньшей массы можно освобождать от налога только в исключительных случаях, у министерства были убедительные аргументы против этого.

В частности, глава дорожного отдела минэкономики Лаури Кюннапуу указывал, что нельзя ухудшать положение владельцев небольших грузовиков, потому что они обслуживают сельские магазины. Министр экономики Кадри Симсон также отметила, что такие грузовики, в основном используемые на внутригосударственных маршрутах, уже и так обременены акцизом на дизтопливо.

"Мы видим, что основная проблема — это машины, проезжающие Эстонию транзитом, подавляющее большинство из которых — большие грузовики массой свыше 12 тонн", - пояснила Симсон.

В направленном в Европейскую комиссию письме министерство перечислило эти и многие другие причины, по которым было бы неразумно распространить плату за пользование дорогами на грузовики массой менее 12 тонн. В частности, это может привести к ситуации, когда товар начнут развозить грузовыми автомобилями массой менее 3,5 тонн или даже легковыми автомобилями.

Это привело бы к росту нагрузки на дороги из-за увеличения совокупного километража, а также к повышенному ущербу для экологии и росту числа ДТП. Таким образом, введение налога на небольшие грузовики противоречило бы предыдущим программам, цель которых заключалась в снижении смертности в ДТП и уменьшению общего использования автодорог.

Министерство также сослалось на повышенные административные расходы и риск ускоренной провинциализации.

Но все эти аргументы не смогли поколебать позицию Еврокомиссии, сообщил Лаури Кюннапуу. "Мы получили от Еврокомиссии обратную связь о возможности ввести в Эстонии плату [для грузовиков массой] от 12 тонн. К сожалению, судя по этому письму, Еврокомиссию не убедили наши аргументы", - сказал он.

Соответственно, теперь будет составлен законопроект, согласно которому плату за пользование дорогами начнут взимать с грузовых автомобилей массой от 3,5 тонн, а исключений для сельских районов сделать не получится.

При этом Кюннапуу не стал комментировать возможность отказа от нового налога в связи с невозможностью его применения в первоначально запланированном виде, сославшись на то, что это политическое решение, не входящее в компетенцию чиновника.

Кроме того, дополнительные налоговые доходы уже учтены в бюджете на 2018 год. По словам Кюннапуу, собственник грузового автомобиля массой от 3,5 тонн до 12 тонн в среднем будет платить за пользование дорогами 500 евро в год.