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В таллиннском Ботаническом саду открылась выставка орхидей ({{commentsTotal}})

Орхидея. Автор: Фото: ERR
Разное
Разное

С 3 по 12 марта в таллиннском Ботаническом саду пройдет традиционная выставка орхидей, где можно будет увидеть произрастающие в естественной среде редкие цветы, а также сорта, полученные в результате селекционной работы.

По словам куратора выставки, руководителя отдела тропических и субтропических растений Ээви Сийбак, выставка орхидей неизменно становится одной из самых популярных в ботаническом саду.

"Каждый год на посвященные орхидеям дни ботанический сад посещает около 8000 человек из Эстонии и других стран. Из Латвии, Литвы и России приезжают целыми автобусами", - сказала она.

Именно в марте наступает время цветения множества экзотических орхидей. Эти уникальные растения привлекают внимание своими яркими красками или необычными формами.

Редактор: Сергей Михайлов



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