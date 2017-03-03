В таллиннском Ботаническом саду открылась выставка орхидей

С 3 по 12 марта в таллиннском Ботаническом саду пройдет традиционная выставка орхидей, где можно будет увидеть произрастающие в естественной среде редкие цветы, а также сорта, полученные в результате селекционной работы.

По словам куратора выставки, руководителя отдела тропических и субтропических растений Ээви Сийбак, выставка орхидей неизменно становится одной из самых популярных в ботаническом саду.

"Каждый год на посвященные орхидеям дни ботанический сад посещает около 8000 человек из Эстонии и других стран. Из Латвии, Литвы и России приезжают целыми автобусами", - сказала она.

Именно в марте наступает время цветения множества экзотических орхидей. Эти уникальные растения привлекают внимание своими яркими красками или необычными формами.