Ратас: затянувшееся до утра заседание кабинета министров не означает кризиса

По словам премьер-министра Эстонии Юри Ратаса, заседание правительства, которое началось в четверг и закончилось лишь в ночь на пятницу, было связано не с кризисом, а с необходимостью обсудить большое число вопросов.

"Кризиса нет, жизнь спокойная, стабильная", - сказал Ратас в пятницу на пресс-конференции по поводу первых 100 дней работы правительства.

Отвечая на вопрос журналиста ERR о причинах затянувшегося заседания, премьер-министр отметил, что министры редко заседают до утра, но в четверг были обширная повестка и желание обсудить и найти решение для большого числа пунктов. Правительство не хотело делать это впопыхах, поэтому заседание затянулось.

Министр труда и здоровья, председатель Социал-демократической партии Евгений Осиновский добавил, что во втором полугодии Эстония станет председателем в Совете ЕС. В связи с этим приоритетное место займет внешняя политика, поэтому многие важные вещи нужно успеть сделать в первом полугодии.

Министр обороны, председатель Союза отечества и Res Publica Маргус Цахкна высоко отозвался об уровне сотрудничества в правительстве и отметил, что в ночном заседании все участвовали с удовольствием.

По словам Ратаса, за сто дней удалось сделать многое, и только сейчас оппозиция начинает критиковать шаги правительства. Он подтвердил, что в правительстве высокий уровень доверия, и это позволяет принимать необходимые решения по многим важным вопросам.

Как утверждает правительство, из 88 запланированных задач к настоящему времени выполнены 70, частично выполнены семь, а 11 пока не выполнены. По мнению Осиновского, в этом нет ничего трагичного. "В течение ближайшего месяца эти задачи будут выполнены и даже больше", - пообещал он.