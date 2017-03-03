Рейнсалу представит Рийгикогу обзор на тему преступности в Эстонии

В предстоящую среду, 8 марта, министр юстиции Урмас Рейнсалу выступит перед Рийгикогу с докладом о том, как в ближайшие два года правительство намерено бороться с преступностью.

В прошлом году большое внимание с точки зрения эффективности политики борьбы с преступностью было обращено на множество тем: опасные преступники, пьяные водители, несовершеннолетние правонарушители. А также на поддержку и защиту жертв преступлений, с главным акцентом в первую очередь на женщин и детей, ставших жертвами насилия, сообщает пресс-служба правительства.

Министр юстиции отмечает в докладе, что в 2016 году было зарегистрировано рекордно низкое число преступлений, которое сократилось по сравнению с предыдущим периодом на 11 процентов.

Снизилась также обеспокоенность жителей Эстонии в связи с преступностью. Осенью 2016 года лишь 3 процента населения Эстонии полагало, что преступность является главной стоящей перед государством проблемой. Десять лет назад преступность считало главной проблемой государства 45 процентов населения.

Доклад министра юстиции будет обнародован в полном объеме по представлении его Рийгикогу.