Партия реформ обновит программу и устав

По словам Певкура, Партия реформ нуждается во внутренних переменах.

"Выдвигая свою кандидатуру на пост председателя партии, я внес предложение, чтобы правление имело под собой более широкую основу. Кроме того, в связи с административной реформой необходимо изменить внутреннее функционирование партии, среди прочего не допустив сокращения представительства наших членов в регионах", - цитирует лидера реформистов новостной портал ERR.

Певкур также напомнил, что нынешняя программа партии была принята в 2005 году и нуждается в обновлении. "Цель в том, чтобы включить в программу новые свежие и крылатые идеи, составив ориентированную в будущее "дорожную карту" для Эстонии на следующие 10-15 лет. Несомненно, основополагающими принципами новой программы партии останутся свобода, в том числе свобода предпринимательства, т. е. жизненный уклад, в основе которого лежит свободный выбор людей", - пояснил он.

Глава совета Партии реформ Кристен Михал отметил, что принятие решений в более широком составе не создаст никаких проблем. "По-моему, это совершенно естественно, нужно идти в ногу со временем, потому что потребность в этом вытекает прежде всего из того, что после административной реформы изменятся размеры регионов", - сказал он.

По словам Михала, обновить также следует механизмы принятия решений.