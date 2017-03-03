Число пассажиров Nordica за год значительно увеличилось

В феврале национальный авиаперевозчик Nordica совместно со своим стратегическим партнером — польской государственной авиакомпанией LOT Polish Airlines – обслужил 32 000 пассажиров, что на 70% превышает аналогичный показатель за прошлый год.

По словам председателя правления Nordica Яана Тамма, авиакомпания наращивает объемы перевозок уже несколько месяцев, сообщила Nordica в распространенном в пятницу пресс-релизе.

В феврале авиакомпания выполнила 738 рейсов, не считая рейсов, выполненных компаниями-партнерами за пределами Эстонии. По числу пассажиров лидирует маршрут Таллинн-Мюнхен.

По данным Таллиннского аэропорта, на долю Nordica в феврале пришлось 23% от общего числа выполненных из Таллинна рейсов и авиакомпания заняла по этому показателю 1-е место.

В феврале была окончательно закрыта сделка по продаже польскому авиаперевозчику LOT 49%-ной доли в дочерней фирме Nordica – Regional Jet OÜ. В результате этой сделки парк Nordica пополнился двумя самолетами CRJ.

В основном эти самолеты начнут обслуживать рейсы в рамках субподряда для LOT, но время от времени они будут использоваться и на собственных рейсах Nordica. Это позволит предприятию оперативно реагировать на потребности уплотнять и оптимизировать собственный график.