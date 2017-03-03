Эксперт: зарплаты в Эстонии по-прежнему растут быстрее производительности труда

"Брутто-прибыль предпринимательского сектора в 2016 году составила 4,5 миллиарда евро, что является самым низким уровнем с 2010 года. В то же время выплаченные работникам компенсации достигли 10,3 миллиарда евро, что почти вполовину больше, чем в 2010 году", - подчеркнул Нестор.

"Поэтому удельный вес расходов на рабочую силу в ВВП достиг 49,1%, что нельзя считать устойчивым уровнем для Эстонии вследствие места, которое местные предприятия занимают в глобальной цепочке создания стоимости. В отличие от 2015 года, в прошлом году показатели производительности улучшились, существенно уступая росту расходов на рабочую силу в расчете на единицу продукции", - добавил эксперт.

"Проще говоря – мы хотим получать существенно более высокую зарплату, хотя предлагаемые нами услуги и продукция, а также наша эффективность при их создании, сколько-нибудь не изменились. Вследствие особенности налоговой системы Эстонии в течение времени предприниматели накопили буфер, за счет которого временно возможно идти в ногу с ростом зарплат. Кроме того, на пользу пошел более скромный объем инвестиций, позволивший выплатить в качестве заработной платы большую часть доходов", - объяснил он.

"В то же время ясно, что противоречие не будет длиться бесконечно, и если предприятия не в состоянии существенно улучшить свои результаты, в один прекрасный момент рост зарплат резко затормозится", - предупредил экономический аналитик банка SEB Михкель Нестор.