Камеры контроля скорости у ТЦ Kristiine в Таллинне зафиксировали первые нарушения

Подключенные с 1 марта камеры контроля скорости автотранспорта на перекрестке у торгового центра Kristiine в Таллинне зафиксировали первые 30 нарушений скоростного режима.

Об этом в пятницу сообщил начальник информационной службы дорожного движения Департамента полиции и погранохраны Тоомас Каарепере.

По его словам, первые извещения о взыскании штрафов уже отправлены нарушителям, и полиция рассмотрела почти 30 дел о превышении скорости.

Большинство случаев превышения скорости на перекрестке Кристийне зафиксированы между 17:00 и 23:00, но были и нарушения в ранние утренние часы. Подавляющее большинство штрафных сумм остается в пределах от 9 до 18 евро, но в одном случае водитель превысил максимальную разрешенную скорость на 40 км/ч.

"К сожалению, следует признать, что городские камеры слежения фиксируют и более значительное превышение скорости, некоторые из водителей проезжали этот перекресток на скорости почти в 90 км/ч", - сказал Каарепере. Он добавил, что подобные скорости в городском цикле недопустимы, т. к. они ставят под угрозу безопасность как самого нарушителя, так и остальных участников движения.