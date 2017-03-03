Актуальная камера 03.03.2017 (18:00)

Используя эффективную стратегию принуждения сирийской оппозиции к переговорам с Дамаском и опираясь на тщательно выстраиваемые отношения со всеми вовлеченными в сирийский конфликт странами Ближнего Востока, Россия претендует на роль посредника, арбитра и гаранта послевоенного устройства Сирии.
В Германии понимают, что то, что угрожает безопасности Эстонии, в конечном счете угрожает и безопасности Германии, поэтому эти страны должны выступать единым фронтом, заявил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль, на днях посетивший Эстонию, в интервью Эстонскому национальному телерадиовещанию (ERR).
Председатель правления некоммерческой организация "Русская школа Эстонии" Мстислав Русаков и член совета этой организации Алиса Блинцова вступили в ряды Объединенной левой партии Эстонии (ОЛПЭ).
В рамках проходящего в эстонской столице фестиваля современной русской культуры "ОПѢ FEST" (читается "опять фест") в Таллиннском русском музее в пятницу открылась выставка современных мастеров "Город и его художники".