На фестивале русской культуры в Таллинне открылась выставка современных мастеров

В рамках проходящего в эстонской столице фестиваля современной русской культуры "ОПѢ FEST" (читается "опять фест") в Таллиннском русском музее в пятницу открылась выставка современных мастеров "Город и его художники".

Вниманию гостей представлены различные аксессуары, украшения, картины и даже одежда, выполненные в необычной технике русскими художниками из Эстонии, сообщила в пятницу "Актуальная камера".

В рамках фестиваля пройдет еще множество различных мероприятий. По словам организаторов, все они имеют одну общую черту — их объединяет тема города как объекта для искусства и пространства для творчества.

"Красной нитью через весь фестиваль у нас проходит тема города. Города как артобъекта, пространства для культуры и для творчества. И все наши мероприятия так или иначе объединяет не только русская культура, но и тема города", - сказала руководитель проекта фестиваля Валерия Михайлова.

Фестиваль русской культуры был впервые проведен в Таллинне в 2015 году, а в этом году было принято решение провести его еще раз, но по расширенной программе. По словам Михайловой, главная задача фестиваля — привлечь как можно больше число художников, деятелей культуры и людей, которым небезынтересна русская культура и творческая деятельность в Эстонии.

Фестиваль "ОПѢ FEST" проходит в Таллинне с 1 по 12 марта. Все мероприятия бесплатные.