Мстислав Русаков и Алиса Блинцова официально вступили в ОЛПЭ

Председатель правления некоммерческой организация "Русская школа Эстонии" Мстислав Русаков и член совета этой организации Алиса Блинцова вступили в ряды Объединенной левой партии Эстонии (ОЛПЭ).

Информацию о том, что правозащитники Русаков и Блинцова подали заявления о вступлении в ОЛПЭ, портал rus.err.ee опубликовал еще в середине февраля, но официально, согласно данным коммерческого регистра, членами партии они стали только 3 марта.

Мстислав Русаков ранее был беспартийным, Блинцова в начале XXI века несколько лет состояла в уже не существующей Русской партии Эстонии (в 2012 года она объединилась с Социал-демократической партией).

В предстоящую субботу, 4 марта, Русаков и Блинцова могут принять участие в съезде ОЛПЭ.

"Главной причиной проведения съезда является подготовка к предстоящим муниципальным выборам и, в связи с этим, укрепление рядов партии и актива. ОЛПЭ планирует участвовать на выборах по спискам партии и в избирательных союзах, по всей стране", - объяснил корреспонденту портала rus.err.ee лидер партии Валев Кальд.

"На съезде будут приняты резолюции о подготовке к 100-летию октябрьской революции и 100-летию ЭР, а также о социально-экономической ситуации в Эстонии; об интернационализме как единственной базе создания единой политической нации", - добавил Кальд.

По состоянию на 3 марта в рядах ОЛПЭ состоит 1862 человека.

Некоторое время назад Мстислав Русаков подумывал о создании Партии народов Эстонии.