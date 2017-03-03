Футбольный портал: чемпионский титул выиграет "Левадия" ({{commentsTotal}})
Перед стартом нового чемпионата Эстонии по футболу специализирующийся на освещении футбола портал Soccernet.ee назвал главных фаворитов предстоящего сезона.
По оценке редакции, борьба за титул получится очень упорной, но золотые медали в итоге выиграет таллиннская "Левадия". А вот действующий чемпион "Инфонет", полагают журналисты, станет вторым. Третье место работники футбольного портала предрекают "Нымме Калью".
В прошлом сезоне "Левадия" завоевала серебряные медали, а "Нымме Калью" финишировал третьим.
Редактор: Сергей Михайлов