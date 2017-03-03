Эстонские сварщики победили на международном конкурсе в Ида-Вирумаа

На проведенном в Йыхви конкурсе юных сварщиков, в котором приняли участие представители четырех стран, победу в личном и командном зачете одержали молодые эстонские специалисты.

Проведенный уже в 10-й раз конкурс сварщиков в Йыхви вновь показал высокий уровень подготовки молодых эстонских специалистов, сообщила в пятницу "Актуальная камера".

Постоянными гостями профессиональных соревнований стали участники из Латвии, Литвы и Санкт-Петербурга. От Эстонии выступала молодежь из всех учебных заведений, где обучают этой специальности, но по традиции сильную команду выставили хозяева конкурса из Ида-Вирумаа.

"Скажу, что в Ида-Вирумаа это [обучение на сварщика] очень популярно. Скажем, что это одна из наших специальностей, куда хотят больше людей придти учиться на сварщика, чем мы можем их взять", - сказал директор Ида-вируского центра профобразования Ханнес Метс.

Сегодня в трех отделениях центра — в Йыхви, Нарве и Силламяэ — учатся 90 молодых сварщиков. По словам Метса, 70-75% выпускников устраиваются по специальности как в Эстонии, так и за рубежом.

Хотя только в Ида-Вирумаа на местной бирже труда есть около сотни вакансий сварщиков, молодые специалисты часто смотрят за рубеж, причем с такой же проблемой оттока кадров сталкиваются и ближайшие соседи Эстонии.

Сегодня в конкурсе приняли участие 19 парней из четырех стран. В личном зачете юбилейный конкурс сварщиков выиграл Хендрик Эхасту из Пярнумаа, а в командном первенствовали идавирусцы Александр Айт и Дмитрий Колесников.