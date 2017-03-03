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Глава эстонской адвокатуры: популисты несут угрозу для правовой системы ({{commentsTotal}})

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Владислав Лушин

Председатель государственной адвокатуры Эстонии Ханнес Валликиви на ассамблее в Тарту предупредил об опасностях для правовой системы, которые может нести в себе приход к власти популистских партий.

По мнению Валликиви, используемое популистами преувеличение фактов может привести к принятию законов, которые затруднят деятельность адвокатов, сообщила в пятницу "Актуальная камера".

"Возможно, будут изменения в законодательстве, которые заставят нас в большей степени опираться на Конституцию и напоминать о конституционных ценностях. Я считаю, что на том этапе, когда закон уже изменен и адвокат идет в суд, бороться будет уже поздно — на самом деле, наша общая задача в том, чтобы препятствовать принятию слишком популистских законов", - считает он.

В качестве примера адвокат приводит криминализацию "разжигания ненависти". По словам Валликиви, границу приемлемого в подобных вопросах определить крайне сложно, и такой закон может стать шагом к авторитарному обществу. "Закон — как топор: его можно применять как во благо, так и во вред. Все зависит от того, в чьи руки попадет этот топор", - сказал юрист.

Комментируя ситуацию с доступностью адвокатских услуг в Эстонии, председатель адвокатуры отметил, что единственное место, где по-прежнему наблюдается нехватка ресурсов — это государственная правовая помощь. Выступивший на ассамблее министр юстиции Урмас Рейнсалу заявил, что в течение ближайших трех лет правительство намерено увеличить финансирование этой сферы.

Редактор: Андрей Крашевский



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